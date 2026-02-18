إعلان

"رموها من البلكونة".. تشييع جثمان محامية ضحية حكم التمكين بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:37 م 18/02/2026
شيّع المئات من أهالي قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، جثمان رشا فرحات، المحامية التي لقيت مصرعها على يد 3 من أشقاء وأبناء عم زوجها بقرية كفر الأبحر مركز نبروه، على خلفية خلافات تتعلق بالميراث وتنفيذ قرار تمكين بمسكن خاص بزوجها.

وخرج الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، عقب انتهاء الطبيب الشرعي من أعمال التشريح وبيان أسباب الوفاة، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وأفراد أسرتها. وأدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة التراويح، في مشهد سيطرت عليه مشاعر الصدمة والبكاء لفقدانها.

في المقابل، يتلقى زوجها العلاج داخل المستشفى بعد إصابته بكسور وكدمات وجروح، إثر تعرضه للاعتداء وإلقائه من شرفة المنزل رفقة زوجته.

وكان عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية كفر الأبحر، بسماع استغاثة سيدة وزوجها من داخل منزلهما، أعقبها صوت ارتطام، ليتبين إلقاؤهما من الشرفة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد عمرو عبدالحكم، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع رشا فرحات، وإصابة زوجها، نتيجة التعدي عليهما بالضرب وإلقائهما من علو.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أشقاء زوج المجني عليها وأبناء عمه، بسبب خلافات على الميراث، خاصة بعد حصول الزوج وزوجته على حكم قضائي لصالحهما يقضي بالتمكين من المنزل، وتنفيذ القرار عقب دراسة أمنية الأسبوع الماضي.

وأضافت التحريات أن المتهمين توجهوا إلى منزل المجني عليهما، وتسللوا باستخدام سلالم خشبية، قبل أن يعتدوا عليهما بالضرب ويقيدوهما، ثم ألقوهما من الشرفة، ما أسفر عن إصابة الزوجة بنزيف حاد وكسور متعددة أودت بحياتها، وإصابة الزوج الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.

