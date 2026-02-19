إعلان

وسط تصاعد التوتر مع إيران.. وزير خارجية أمريكا يزور إسرائيل نهاية شهر فبراير

كتب : مصراوي

02:34 ص 19/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور إسرائيل في 28 فبراير للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الزيارة تأتي في سياق التشاور بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الملف الإيراني.

كان نتنياهو قد زار واشنطن الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ دعا إلى تبني نهج متشدد حيال إيران.

وفي يونيو الماضي، أطلقت إسرائيل هجوما على إيران أدى إلى حرب استمرت 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة خلالها بضرب مواقع نووية رئيسية.

وفي موازاة ذلك، أرسلت إدارة ترامب مبعوثين إلى جنيف لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين بوساطة عُمانية.

وبينما أعلنت طهران تحقيق تقدم في المحادثات، لوّح ترامب بإمكانية التدخل العسكري، وأمر بحشد قوات أمريكية بالقرب من الأراضي الإيرانية.

تأتي هذه التطورات بعد حملة قمع واسعة شنتها السلطات الإيرانية الشهر الماضي ضد احتجاجات داخلية، أسفرت بحسب منظمات حقوقية عن مقتل آلاف المحتجين ما زاد من حدة التوتر في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.

ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا وزير خارجية أمريكا يزور إسرائيل لقاء روبيو ونتنياهو نتنياهو إسرائيل إيران

