

وكالات

أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور إسرائيل في 28 فبراير للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الزيارة تأتي في سياق التشاور بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الملف الإيراني.

كان نتنياهو قد زار واشنطن الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ دعا إلى تبني نهج متشدد حيال إيران.

وفي يونيو الماضي، أطلقت إسرائيل هجوما على إيران أدى إلى حرب استمرت 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة خلالها بضرب مواقع نووية رئيسية.

وفي موازاة ذلك، أرسلت إدارة ترامب مبعوثين إلى جنيف لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين بوساطة عُمانية.

وبينما أعلنت طهران تحقيق تقدم في المحادثات، لوّح ترامب بإمكانية التدخل العسكري، وأمر بحشد قوات أمريكية بالقرب من الأراضي الإيرانية.

تأتي هذه التطورات بعد حملة قمع واسعة شنتها السلطات الإيرانية الشهر الماضي ضد احتجاجات داخلية، أسفرت بحسب منظمات حقوقية عن مقتل آلاف المحتجين ما زاد من حدة التوتر في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.