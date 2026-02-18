إعلان

شريف المغربي": لست أهلاويًا ولا زملكاوياً.. وأكسر الجمود بهذه الأفعال

كتب : داليا الظنيني

09:51 م 18/02/2026

المهندس شريف المغربي، أحد أبرز المستثمرين في قطاع

كشف المهندس شريف المغربي، رجل الأعمال، عن جوانب غير تقليدية في شخصيته المهنية والخاصة، مؤكداً ميله للبساطة والابتعاد عن القيود الرسمية التي تفرضها الصورة النمطية لرجال الأعمال، سواء في مظهره أو في طريقة إدارته لفريق عمله.

وقال المهندس شريف المغربي إنه لا يفضل الظهور الدائم بالزي الرسمي "البدلة والكرافتة"، موضحاً أنه لا يرتديها إلا في الضرورات القصوى والمناسبات التي تفرض ذلك، بينما يجد راحته الحقيقية في الملابس البسيطة مثل "القميص والبنطلون أو البلوفر".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن منهج إدارته يعتمد على كسر الحواجز مع موظفيه، حيث يحرص على إضفاء روح من المرح والمزاح داخل غرفة الاجتماعات، معتبراً أن هذه الأجواء هي المحرك الأساسي للإبداع والراحة النفسية في العمل.

أوضح المغربي أنه يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بأخطائه أمام فريقه، مشيراً إلى أنه يستخدم "السخرية الذاتية" كأداة للتصحيح، حيث قال: "ساعات بتريأ على نفسي لما أغلط"، وأنه يلقب نفسه أحياناً بـ "الكوتش" على غرار مدربي الكرة، لامتصاص الضغوط وتوجيه الدفة نحو الصواب بمرونة وحزم في آن واحد.

وقال إن هذا الأسلوب يضمن له تحقيق التوازن بين الجدية المطلوبة في اتخاذ القرار وبين المرونة في التعامل الإنساني، مع التشديد على احترام آراء الجميع وسماع وجهات النظر المختلفة بإنصات.

وأضاف بشأن اهتماماته الرياضية، أنه يقف على مسافة واحدة من قطبي الكرة المصرية، فلا يشجع الأهلي ولا الزمالك، لكنه في المقابل يتابع بشغف مباريات نادي ليفربول الإنجليزي لدعم النجم محمد صلاح، مؤكداً أن دافعه في ذلك هو الفخر بتمثيل مصر عالمياً وليس التعصب لنادٍ بعينه.

وأكد أنه يسعى دوماً للحفاظ على هويته المتفردة وشخصيته الواقعية، بعيداً عن التكلف الذي قد يحيط بمجتمع المال والأعمال، مفضلاً أن يراه الناس والعمال كما هو دون رتوش.

شريف المغربي لميس الحديدي رحلة المليار

