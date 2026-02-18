إعلان

ضبط متهم لفّق فيديو واتهم مدير شركة أمن بالاعتداء عليه بالجيزة

كتب : عاطف مراد

09:34 م 18/02/2026

ضبط متهم لفّق فيديو واتهم مدير شركة أمن بالاعتداء

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً كاذبًا بأن ضابط شرطة يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة اعتدى على شخص ونجله داخل مجمع سكني بالجيزة بسبب خلافات مالية مع مالكة الشركة ونجله.

التحقيق يكشف الحقيقة

أظهرت التحريات أن الواقعة الحقيقية حدثت في مارس 2025، حيث نشبت مشادة بين القائم بالنشر – فرد أمن إداري سابق بالشركة وله سجل جنائي – ونجله وبين مدير مسئول بالشركة، أثناء محاولتهما صرف الأول وابنه من العمل بالمجمع بسبب خلافات مالية.

اعتداء وسجل جنائي

خلال المشادة، تعدى القائم بالنشر على المدير باستخدام سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأصدرت المحكمة حكمًا بحبسه 6 أشهر.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على النشر، وبمواجهته اعترف بتلفيق ادعاءات الاعتداء في محاولة للتهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

