كتب- مصطفى الشاعر

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب لا يزال يعطي الأولوية للحلول "الدبلوماسية" مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحرك طهران بجدية.

وأوضحت ليفيت، في رسالة وصفتها بـ "الحكيمة" أن التوصل إلى اتفاق سريع يمثل المخرج الوحيد لإيران لتجنب تصعيد أوسع، في ظل انسداد المسارات الحالية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء.

وفي سياق استعراض أوراق القوة الأمريكية، أكدت كارولين ليفيت، أن العملية العسكرية السابقة التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران نجحت في تدمير منشآتها النووية بشكل فعال، مشيرة إلى أن هذا النموذج من الحسم العسكري "لا يزال مطروحا".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن هناك "العديد من الأسباب والحجج" التي تملكها واشنطن حاليا لتبرير توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد طهران إذا استمر التعنت.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون، أن المفاوضات مع إيران تواجه "مأزقا حقيقيا" بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة إدارتها، حيث أصبح هذا "التباعد الواضح" بين طهران وواشنطن يهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية ويجعلها عُرضة للانهيار في أي لحظة.