بسبب "دييجو جارسيا".. ترامب يحذّر من هجوم إيراني على بريطانيا ويلوّح باستخدامها

كتب : محمود الطوخي

09:41 م 18/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام قاعدة "دييجو جارسيا" في المحيط الهندي ضد إيران في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأربعاء: "سنستخدم قواعدنا في دييجو جارسيا وفيرفورد للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة".

وحذّر ترامب، من أن الهجوم الإيراني المحتمل قد يطال المملكة المتحدة ودولا صديقة، قائلا إن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ألا يفقد السيطرة على قاعدة "دييجو جارسيا" لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عبر الدخول في عقد إيجار هش لمدة 100 عام في أحسن الأحوال.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لا ينبغي أن يتم انتزاع هذه الأرض من المملكة المتحدة، وإذا سُمح بذلك، فسيكون ذلك بمثابة آفة على حليفنا العظيم. سوف نكون دائمًا مستعدين وراغبين وقادرين على القتال من أجل المملكة المتحدة، ولكن يتعين عليهم أن يظلوا أقوياء في مواجهة المشاكل التي تواجههم. لا تتخلوا عن دييجو جارسيا".

وأوضح ترامب، أنه أخبر ستارمر أن "عقود الإيجار ليست جيدة عندما يتعلق الأمر بالدول، وأنه يرتكب خطأ كبيرا من خلال الدخول في عقد إيجار لمدة 100 عام مع أي شخص يطالب بالحق والملكية والمصلحة في دييجو جارسيا، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في المحيط الهندي".

وأكد ترامب، أن العالقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "قوية، وقد كانت كذلك لسنوات عديدة، لكن رئيس الوزراء ستارمر يفقد السيطرة على هذه الجزيرة المهمة بسبب مطالبات كيانات لم تكن معروفة من قبل. في رأينا، فهي خيالية بطبيعتها".

دونالد ترامب قاعدة دييجو جارسيا ترامب يحذر من هجوم إيراني هجوم إيراني على بريطانيا إيران وأمريكا

