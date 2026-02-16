إعلان

روبيو يشيد بعلاقات أوربان مع ترامب خلال زيارته لبودابست

كتب : مصراوي

05:33 م 16/02/2026 تعديل في 05:40 م

ماركو روبيو

بودابست- (د ب أ)

سلط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين، الضوء على التعاون الوثيق بين واشنطن وبودابست، مشيرا إلى "العلاقة الشخصية القوية جدا" التي تجمع بين القادة الأمريكيين والمجريين.

وقال روبيو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست "يرتبط رئيس الوزراء والرئيس بعلاقة شخصية وعلاقة عمل وثيقة للغاية".

من جانبه، أيد أوربان حديث روبيو معتبرا أن تنصيب ترامب لولاية ثانية العام الماضي كان بمثابة البداية لـ "عصر ذهبي" في العلاقات الأمريكية المجرية.

وأكد أوربان أنه سيشارك يوم الخميس المقبل في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام الذي أسسه ترامب، وهو هيئة صُممت للإشراف على إعادة الإعمار والنظام ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وتعتبر العديد من الدول الأوروبية هذه المؤسسة الجديدة بمثابة منافس للأمم المتحدة، لذا فقد رفضت الانضمام إليها.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين. وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقا أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضا على سبل إنهاء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حاليا "عصرا ذهبيا" منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين وترامب منذ سنوات.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي التعاون الوثيق بين واشنطن وبودابست رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

