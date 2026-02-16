محافظ المنيا يشكر الرئيس السيسي لتجديد الثقة

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة به محافظًا للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل فخرًا واعتزازًا ومسؤولية وطنية كبرى تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار المحافظ إلى أن التكليف الرئاسي يشكل حافزًا لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة، والعمل على تقديم حلول عملية للقضايا التي تمس حياة المواطنين، مع الالتزام بمواصلة الاهتمام بالملفات الحيوية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بخطة العمل للمرحلة المقبلة، أكد اللواء كدواني أن أولويات المحافظة تشمل تطوير المدارس وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب تعزيز النظافة العامة وتنفيذ مشروعات الإسكان والمدن الجديدة. وأضاف أن التخطيط العمراني والهوية البصرية وتنمية الموارد المحلية وتطوير السياحة تشكل أيضًا محورًا أساسيًا في خطة العمل.

وشدد المحافظ على مواصلة الدفع بمعدلات الإنجاز في الملفات الحيوية الأخرى، بما في ذلك التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة، مع تحسين الأداء الإداري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتوسيع نطاق مشاركتهم في صنع القرار المحلي لضمان أعلى درجات الرضا العام.

وأكد اللواء كدواني استمرار الجولات الميدانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان الانضباط وتحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن تجديد الثقة يعكس الثقة في منظومة العمل بالمحافظة بأكملها وليس في شخصه فقط، ومؤكدًا التزامه الكامل بخدمة المواطنين والمساهمة الفاعلة في استكمال مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.