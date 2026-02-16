إعلان

الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على مواطن بالشرقية

كتب : مصراوي

05:34 م 16/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص ممسكا عصا حديدية بالتعدي على آخر بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية)، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينه ونجل عمه "المجني عليه" حول الجيرة، وباستدعاء الأخير أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية مشاجرة حادث اعتداء

