أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية الأسبق ومحافظ بورسعيد الجديد، اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلفًا للواء محب حبشي، ضمن حركة المحافظين الأخيرة.

وشهدت محافظة بورسعيد، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية في مجالات مختلفة مثل: المشروعات السياحية، والمناطق الصناعية، وشرق بورسعيد، والقضاء على عدد من البؤر والمناطق العشوائية منها شديدة الخطرة مثل: عزبة أبو عوف، وتطوير مناطق سكنية قديمة متهالكة، وإطلاق عدد من المشروعات القومية من بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية يُطبق بها منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي والكارت الموحد.

وتنتظر محافظ بورسعيد الجديد عدد من الملفات الشائكة التي يأمل أبناء بورسعيد في وضع حلول عاجلة لها خاصة، وأن عدد منها لم يُدار بالشكل الذي يُرضي أبناء بورسعيد ويضع حلول جذرية لها.

الإسكان

ويتصدر ملف الإسكان الملفات التي تنتظر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الجديد، حيث تقدم آلاف الشباب و محدودي ومتوسطي الدخل منذ قرابة 11 عامًا للحصول على وحدات سكنية بمشروعات للإسكان الاجتماعي والتعاوني، ولم تنتهي حتى الآن إجراءات تسليم المرحلة الثالثة لجميع المستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي، بينما لم يُجرى البدء في إنشاء قرابة 8000 وحدة سكنية لمن تبقوا من المستحقين بالمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الإسكان التعاوني.

كما يواجه محافظ بورسعيد الجديد أزمة كبرى في ملف الإسكان تتمثل في عدم الإعلان عن مشروعات إسكان اجتماعي أو تعاوني خاصة للشباب ومحدودي الدخل منذ أكثر من 10 أعوام.

المنطقة الحرة

أخطر الملفات الشائكة التي تنتظر محافظ بورسعيد ويترقبها شريحة كبيرة من التجار والمستوردين وأصحاب الحصص الاستيرادية العاملة والموقوفة هي المنطقة الحرة ومصيرها في المستقبل القريب، وإنعاش الحركة التجارية، وتطوير الأسواق، وإعادة دراسة أوضاع المولات خاصة مول الفرما.

النظافة والاشغالات

تعاني محافظة بورسعيد من انخفاض مستوى النظافة وانتشار الإشغالات والأسواق العشوائية، الأمر الذي يتسبب في حالة من عدم الرضا لدى المواطنين، ورغم محاولات الاعتماد على شركات النظافة بدلًا من عمال الأحياء خلال العام الماضي إلا أن الأول فشلت وتم فسخ التعاقد معها، والثانية لم تحقق ما يأمله المواطنين حتى الآن.

كما يشتكى أبناء بورسعيد من انتشار الإشغالات بشكل كبير خاصة في أحياء العرب والضواحي والزهور، وانتشار الأسواق العشوائية.

الصناعة والسياحة

ويواجه اللواء إبراهيم أبو ليمون ملف حل مشاكل المتعثرين من الشباب وصغار المستثمرين بالمناطق الصناعية، وملف غير الجادين من المستثمرين، وتطوير المنطقة الحرة للاستثمار وحل مشاكل العديد من عمالها.

كما ينتظر محافظ بورسعيد الجديد ملف السياحة الذي لم يحتاج إلى وضع مخطط سياحي واضح لبورسعيد يضعها على خريطة السياحة العالمية.

النادي المصري

ويعتبر النادي المصري هو الحياة والروح لأبناء بورسعيد، لذلك فإن محافظ بورسعيد الجديد سيكون مُطالب أمام جماهير النادي المصري باستمرار الدعم بصوره المختلفة خاصة المادية، وما يتعلق بالانتهاء من إنشاء ستاد النادي المصري الجديد وافتتاحه العام الجاري.

ملف المستشارين

وأبدى أبناء بورسعيد استيائهم في أكثر من موقف من ملف المستشارين الذي يحصلون على رواتب شهرية من الجهاز التنفيذي، ولم يلمس المواطنين لهم أي دور أو تأثير إيجابي - بحسب وصفهم - مطالبين بالاعتماد على الشباب، والبعد عن المناصب الشرفية أو لإرضاء كيانات معينة، مما يتسبب في استهلاك ميزانية الجهاز التنفيذي بدون جدوى.

مهرجانات ومسابقات

وطالبت شريحة كبيرة من المواطنين خاصة المثقفين والفنانين والإعلاميين بإعادة تقييم ودراسة شاملة لجميع المهرجانات والمسابقات والفعاليات التي تنظمها أو ترعاها المحافظة، خاصة ما يتعلق بالنواحي المادية والتنظيمية ومكافأت المشاركين بها، ومدى النفع الذي يعود على بورسعيد وأهلها منها من عدمه.

ملفات أخرى

كما يواجه محافظ بورسعيد الجديد العديد من الملفات الآخرى سواء كانت عامة أو فئوية، سيتم نشرها تباعًا الفترة المقبلة.