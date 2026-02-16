حركة المحافظين الجدد 2026.. مدير أمن القاهرة الأسبق محافظًا لسوهاج

أدى اللواء طارق راشد محمد محفوظ، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ سوهاج، خلفًا للواء عبد الفتاح سراج، ضمن حركة المحافظين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ويتمتع اللواء طارق راشد بخبرة أمنية وإدارية واسعة، حيث شغل منصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إحدى أكبر وأهم المديريات الأمنية في الجمهورية، كما تولى إدارة قطاع القاهرة الجديدة، وعمل مساعدًا لوزير الداخلية للمجتمعات العمرانية، قبل أن يُسند إليه منصب مدير أمن العاصمة في حركة تنقلات الشرطة.

وعُرف راشد بدقته الميدانية وقدرته على إدارة الأزمات، ومشاركته في وضع وتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين العاصمة، والتعامل مع الملفات الجماهيرية والجنائية المعقدة، وملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.