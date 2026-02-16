زعيم كوريا الشمالية يفتتح حيًا سكنيًا جديدًا لعائلات الجنود القتلى



وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حضر حفل افتتاح حي سكني جديد في بيونج يانج مخصص لعائلات الجنود الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية الخارجية.

وفي كلمة له، قال كيم: "إن الحي الجديد يرمز إلى روح وتضحية الجنود القتلى".

وأضاف، أن هذه المنازل تهدف إلى تمكين العائلات المكلومة من الاعتزاز بأبنائهم وأزواجهم والعيش بسعادة، وفقا للغد.