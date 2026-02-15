إعلان

الطلاق الثالث ومحلل.. كشف لغز العثور على رضيع بجوار صندوق قمامة في الإسكندرية

كتب : محمد عامر

11:02 ص 15/02/2026

طفل رضيع

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة بجوار مقلب قمامة بمنطقة العامرية.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغاً من الأهالي يفيد العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار صندوق قمامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتوصلت جهود فريق البحث عن تحديد ربة المنزل مرتكبة الواقعة والقبض عليها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها كانت متزوجة إلا أن زوجها طلقها 3 مرات ولم تستطع العودة إلى ذمته مرة أخرى.

وأضافت أنها تزوجت من شخص آخر ليكون محلل لها، وخلال تلك الفترة كانت تتردد على زوجها الأول وحملت منه بالطفل.

وأشارت إلى أنهما حاولت التخلص منه عن طريق إجهاضه ولكنها لم تنجح حتى وضعت الطفل وألقته بجوار مقلب للقمامة وفرت هاربة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشر المستشار مصطفي العيسوي، وكيل النائب العام التحقيق.

البحث الجنائي مديرية أمن الإسكندرية طفل حديث الولادة طفل رضيع قسم شرطة العامرية أول صندوق قمامة

أخبار المحافظات
