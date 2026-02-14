حتى السحور.. النقل العام بالإسكندرية يواصل الخدمة خلال رمضان (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم السبت، عن تطبيق خطة تشغيل موسعة لخطوط الترام والأتوبيس خلال شهر رمضان المبارك. تتضمن الخطة مد ساعات العمل، وزيادة عدد السيارات، وتكثيف الخدمة في المناطق ذات الكثافات العالية، لضمان سهولة تنقل المواطنين قبل الإفطار وبعد التراويح وحتى السحور.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تبدأ حركة التشغيل يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا، مع استمرار الخدمة حتى الساعة 2 صباحًا، بالإضافة إلى توفير خدمة سهر إضافية عقب صلاة التراويح وحتى موعد السحور، بما يتناسب مع طبيعة الحركة خلال الشهر الكريم.

وشملت خطة التدعيم 9 مناطق رئيسية هي: محطة مصر، القلعة، أبو العباس، المنشية، محطة الرمل، القائد إبراهيم، سيدي جابر الشيخ، شارع خالد بن الوليد، وشارع 45، مع زيادة عدد السيارات قبل موعد الإفطار بساعتين لتقليل التكدسات وتسهيل انتقال الركاب.

وأشارت الهيئة إلى تشغيل غرفة عمليات مركزية تعمل 24 ساعة يوميًا لتلقي الشكاوى ومتابعة انتظام الحركة، مع جاهزية سيارات الطوارئ للتدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال، لضمان تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين.