حتى السحور.. النقل العام بالإسكندرية يواصل الخدمة خلال رمضان (صور)

كتب : محمد عامر

02:55 م 14/02/2026
    تزيين عدد من سيارات النقل العام استعدادا لشهر رمضان المبارك (1)
    تشغيل غرفة عمليات مركزية تعمل 24 ساعة يوميًا
    تزيين عدد من سيارات النقل العام استعدادا لشهر رمضان المبارك (2)
    مد الخدمة حتى الساعة 2 صباحًا

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم السبت، عن تطبيق خطة تشغيل موسعة لخطوط الترام والأتوبيس خلال شهر رمضان المبارك. تتضمن الخطة مد ساعات العمل، وزيادة عدد السيارات، وتكثيف الخدمة في المناطق ذات الكثافات العالية، لضمان سهولة تنقل المواطنين قبل الإفطار وبعد التراويح وحتى السحور.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تبدأ حركة التشغيل يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا، مع استمرار الخدمة حتى الساعة 2 صباحًا، بالإضافة إلى توفير خدمة سهر إضافية عقب صلاة التراويح وحتى موعد السحور، بما يتناسب مع طبيعة الحركة خلال الشهر الكريم.

وشملت خطة التدعيم 9 مناطق رئيسية هي: محطة مصر، القلعة، أبو العباس، المنشية، محطة الرمل، القائد إبراهيم، سيدي جابر الشيخ، شارع خالد بن الوليد، وشارع 45، مع زيادة عدد السيارات قبل موعد الإفطار بساعتين لتقليل التكدسات وتسهيل انتقال الركاب.

وأشارت الهيئة إلى تشغيل غرفة عمليات مركزية تعمل 24 ساعة يوميًا لتلقي الشكاوى ومتابعة انتظام الحركة، مع جاهزية سيارات الطوارئ للتدخل الفوري في حال حدوث أي أعطال، لضمان تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين.

الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندري النقل العام بالإسكندرية حتى السحور مواعيد خطوط الترام والأتوبيس بالإسكندرية

