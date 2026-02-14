حالة الطقس غدًا.. 5 ظواهر جوية تضرب مناطق مختلفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الأحد 15 فبراير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما توجد أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وتوجد سب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد، إلى اضطراب الملاحة على على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين)، وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

اقرأ أيضًا:

دعم نقدي وزيادة دخل.. مصدر لمصراوي: مؤتمر للإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين