أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الانتهاء الكامل من أعمال إنشاء كوبري «عبودة» الجديد بمدينة شبين القناطر، والمقام على ترعة الشرقاوية، مؤكدًا جاهزيته لاستقبال حركة المواطنين والمركبات خلال الأيام المقبلة.

ووجّه المحافظ الشكر إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على دعمهم الكامل للمشروع وتذليل العقبات التي واجهت التنفيذ، ما أسهم في إنجازه في توقيت قياسي مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان.

وأوضح المحافظ أن الكوبري كان مغلقًا لفترة طويلة، الأمر الذي تسبب في معاناة يومية للأهالي، خاصة أنه يمثل محورًا مروريًا حيويًا يربط بين قرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية ومدينة شبين القناطر، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ودعم حركة النقل والتجارة بين المحافظتين.

وأشار المحافظ إلى أن الفحص الهندسي للكوبري القديم كشف عن تدهور حالته الإنشائية بشكل كبير، ما استدعى إعادة إنشائه بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين. وبلغ طول الكوبري الجديد 35 مترًا، وعرضه 12 مترًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 85 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار مستهدفات حياة كريمة بمركز شبين القناطر، وتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وشركات المرافق، لضمان تقديم خدمة آمنة ومتكاملة لأهالي القليوبية والشرقية، وتحقيق سيولة مرورية تسهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة.