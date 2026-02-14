جامعة بنها الأهلية تعتمد خطتها الاستراتيجية وتقر إنشاء مبنى مدرجات

وافق مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد، على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة 2025 - 2030، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مدرجات مركزي لتوسعة القدرة الاستيعابية.

حضر الاجتماع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء المجلس.

استهل الدكتور جمال السعيد الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة بمناسبة توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ثقة الدولة في الكفاءات الوطنية، كما أعرب عن تقديره للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السابق، لجهوده في تطوير قطاع التعليم العالي.

وأشار السعيد إلى الطفرة التي شهدتها جامعة بنها الأهلية مؤخرًا، مؤكداً أنها أصبحت نموذجًا رائدًا للجامعات الأهلية المصرية من خلال تقديم برامج دراسية حديثة ومواكبة لسوق العمل، إضافة إلى معامل وورش عمل مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التعليمية، موضحًا أن الجامعة تستعد لتخريج أول دفعة هذا العام وعددهم حوالي 400 طالب، وتسعى للحصول على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وشهادات ISO.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات الدولية والتصنيفات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال برامج مشتركة وتطوير المعامل، معتبرًا الشراكات الدولية ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة المستقبلية.

من جانبه، أشاد المهندس أيمن عطية بمكانة جامعة بنها الأهلية بين الجامعات، مؤكدًا دعمه الكامل لها بما يتوافق مع رؤية الدولة في ربط التعليم العالي بخطط التنمية المستدامة.

واطلع المجلس واعتمد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024/2025، وكذلك تقرير مجلس الأمناء السنوي عن أداء الجامعة، وفقًا للمادة 7 من اللائحة الداخلية. كما وافق على اعتماد الهيكل الإداري والفني لعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي بمدينة العبور الجديدة، ومخطط الموارد البشرية للعيادات، وتعديلات اللائحة المالية لتتوافق مع الهيكل الإداري ودليل الوظائف والوصف الوظيفي، إضافة إلى القواعد العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأقر المجلس توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة فارنا للإدارة بدولة بلغاريا، واتفاقية التبادل الطلابي مع جامعة هونج كونج بالصين، وتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة لوفيل الأمريكية. كما وافق على حصول الجامعة على شهادة نظام الجودة ISO 9001 وشهادة نظام الإدارة البيئية ISO 14001، ومتابعة مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والبدء بالمرحلة الثانية لتعزيز كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي.

واطلع المجلس على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول واستبيانات الطلاب، بالإضافة إلى تقرير منتدى الابتكار الجامعي 2026 بعنوان "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، الذي نظمته الجامعة بمشاركة 61 جامعة ومؤسسة تعليمية، وأسفر عن فوز 4 مشروعات ابتكارية بتمويل إجمالي 2 مليون جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مبنى مدرجات مركزي يضم 32 قاعة محاضرات بسعة حوالي 5000 طالب، إلى جانب مكتبة مركزية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة خلال السنوات القادمة.