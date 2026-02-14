بالصور.. أسوان تحظر الألعاب النارية حفاظًا على سلامة المواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها داخل نطاق المحافظة، نظرًا لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين وما قد تسببه من إصابات بالغة، فضلاً عن ترويع الأهالي والزائرين، وذلك حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وجّه المحافظ المسؤولين في مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية بتحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكل المحلات التجارية المخالفة، مع تفويض رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، ورفع كافة الإشغالات المخالفة للقوانين المنظمة، وإصدار القرارات التنفيذية بهذا الشأن.

كما كلف المحافظ المسؤولين بجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتتالية على الأسواق والمحلات لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الألعاب النارية، مع التنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداولها ومنع دخولها للأسواق بشكل كامل.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التعاون بين مسئولي المحليات والأجهزة الشرطية بمديرية الأمن، للمشاركة في تنفيذ قرار الحظر والتصدي لهذه الظاهرة، حفاظًا على سلامة المواطنين من أي أضرار.

وفي نفس السياق، وجه المحافظ بمراجعة الإنارة، وتكثيف أعمال النظافة بكافة المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وجرد الأتربة، ورفع أي تراكمات أو مخلفات للقمامة، وتفريغ الصناديق والحاويات أولًا بأول بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لشهر رمضان، وتهيئة بيئة نظيفة وحضارية أمام المواطنين للاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

وشدد المحافظ على أن المتابعة الميدانية اليومية من جانب مسئولي المحليات لتنفيذ هذه التعليمات تعتبر من أهم معايير التقييم في اختيار القيادات المحلية، وهو ما يتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الشهر الكريم في أفضل صورة تليق بأهالي وزائري أسوان.