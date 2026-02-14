إعلان

حملات أمنية بكفر الشيخ تنجح في القبض على 30 هاربًا من العدالة

كتب : إسلام عمار

02:18 م 14/02/2026 تعديل في 04:10 م

مديرية أمن كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من تنفيذ حملات أمنية مكثفة استهدفت العناصر الإجرامية والخطرة والهاربين من العدالة، تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، وبالتوجيهات المباشرة للواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.

أسفرت الحملات، التي نُفذت على مدار الأيام الماضية في جميع الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة، عن تنفيذ 2000 حكم قضائي متنوع، شملت أحكامًا جزئية ومستأنفة وأحكامًا صادرة عن محكمة النقض.

كما تم ضبط 30 متهمًا هاربًا من قضايا جنائية، من بينهم 4 متهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمواد المخدرة. ومن أبرز المتهمين المضبوطين «ج. ش. ب» الهارب من حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 13737 لسنة 2025 جنايات مركز كفر الشيخ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت مديرية الأمن أن الحملات مستمرة لضبط كافة الهاربين وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الأمن العام واستقرار المجتمع.

حملات أمنية بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ القبض على 30 هارب من العدالة

