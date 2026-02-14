إعلان

مدبولي: بدء التشغيل التجريبي لإلغاء كارت السفر الورقي

كتب : محمد أبو بكر

03:00 م 14/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الخاصة بسرعة إنهاء العمل بكارت السفر والوصول الورقي، واستبداله بمنظومة رقمية حديثة، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين إلى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص A350-900 إلى أسطول مصر للطيران، اليوم السبت، أنه يتابع هذا الملف بشكل يومي مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير التقنية.

وأعلن مدبولي، بدء مرحلة التشغيل التجريبي لإلغاء الكارت الورقي، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة رقمية متطورة، تسهم في تقليل زمن الإجراءات داخل المطارات، وتيسير حركة السفر والوصول، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصر للطيران سامح الحفني وزير الطيران المدني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
أخبار مصر

مصر للطيران تحتفل بتسلّم أول طائرة إيرباص من طراز "A350-900"
بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)
أخبار المحافظات

بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)
نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
اقتصاد

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟
ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ليفربول يغير موقفه بشأن محمد صلاح
بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
رياضة محلية

بالصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"