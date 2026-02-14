مدبولي: بدء التشغيل التجريبي لإلغاء كارت السفر الورقي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الخاصة بسرعة إنهاء العمل بكارت السفر والوصول الورقي، واستبداله بمنظومة رقمية حديثة، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين إلى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص A350-900 إلى أسطول مصر للطيران، اليوم السبت، أنه يتابع هذا الملف بشكل يومي مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير التقنية.

وأعلن مدبولي، بدء مرحلة التشغيل التجريبي لإلغاء الكارت الورقي، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة رقمية متطورة، تسهم في تقليل زمن الإجراءات داخل المطارات، وتيسير حركة السفر والوصول، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات.

