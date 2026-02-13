استعدادًا لرمضان.. افتتاح 10 مساجد بالمنيا في الجمعة الأخيرة من شعبان

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة أعقبت واقعة قرية "ميت عاصم" بالقليوبية، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو صادمة تظهر مجموعة من الأشخاص في الشارع وهم يجبرون شابا على ارتداء "بدلة رقص" والاعتداء عليه بالضرب والإذلال.

ولم يتوقف الجدل عند حدود الجريمة ذاتها، بل امتد ليشمل دور السلطة المحلية؛ حيث واجه عمدة القرية انتقادات حادة واتهامات بالتقاعس أو المشاركة في المشهد بدلاً من إيقافه، وهو ما اعتبره مدونون طعنة في جوهر منصب "العمدة" الذي يُفترض أن يمثل حكمة القانون وهيبته.

في المقابل، دافع العمدة حازم خلف عن موقفه مؤكداً أن تدخله كان "احتواءً للموقف" ومنعاً لتفاقم الغضب الشعبي، موضحاً أن "الصفعة" التي وجهها للشاب "إسلام" كانت وسيلة لتهدئة المتجمهرين تمهيداً لسحب الشاب وتغيير ملابسه وتسليمه للأمن.

وعقب رصد الفيديو، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبط 9 أشخاص، وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحدهم وهروبه معها.

ووصل المتهمون إلى مقر جهات التحقيق في بنها لمباشرة التحقيقات معهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، كما حضر المجني عليه لسماع أقواله، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت جهات التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، مع استمرار استكمال الفحص والتحريات لضمان محاسبة المتورطين والحفاظ على حقوق الضحية.

