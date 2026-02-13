ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة على مقربة من إيران، مضيفًا: "سننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا أن نتوصل إلى صفقة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أنه في الصيف الماضي أمر بضربات مدمرة على المنشآت النووية الإيرانية، عرفت بعمليات "مطرقة منتصف الليل"، موضحًا أنه عند الساعة الواحدة صباحًا، وفي ظل ليل مظلم تمامًا، تلقى رسالة تفيد بأن القاذفات دخلت المجال الجوي الإيراني.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه شاهد العملية برمتها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يفهم قاذفات "بي 2" من قبل، لكنه بات الآن يفهمها.

وأكد ترامب أنه طالب بتصنيع المزيد من قاذفات "بي 2"، واصفًا إياها بأنها قاذفات رائعة جدًا، لافتًا إلى أنها دخلت الأجواء دون أن يتعقبها أحد.





وأشار ترامب إلى أنه كان في البيت الأبيض داخل المكتب البيضاوي عندما منح الميداليات للطيارين الذين شاركوا في العملية، لافتًا إلى أنه سألهم: "هل تحبون هذه العمليات لأنكم تدخلون في بيئات عدوانية جدًا؟ أجابوه: سيدي، لم يكن بإمكاننا أن ننتظر لنقوم بهذه العملية".

وأضاف ترامب أن أحد الطيارين اتصل به آنذاك وقال: "سيدي، نحن جاهزون ونود أن نقوم بهذه العملية"، موضحًا أنه طلب منهم التهدئة قليلًا، واصفًا إياهم بأنهم أشخاص شجعان ورائعون، وتم منحهم الميداليات.

وأكد ترامب أن عملية مطرقة منتصف الليل دمرت بشكل كامل القدرات النووية الإيرانية، مشددًا على أن الصواريخ التي تزن 100 ألف رطل وصلت إلى عمق الأهداف.

وقال ترامب إنه لم يكن بإمكان أي دولة على وجه الأرض أن تفعل ما فعلته الولايات المتحدة، مضيفًا: "ليس هناك أي دولة لديها العتاد والمهارات أو حتى الجرأة أو المحاربون الرائعون الذين يتواجدون هنا في الولايات المتحدة، لدينا العتاد والمحاربون".