قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته والتلويح بسلاح أبيض في وجهها، وذلك بعد تنازل الأم عن الاتهام في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من ضبط المتهم عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيامه بالاعتداء على والدته وحيازته سلاحًا أبيض بمدينة بنها.

وجرى رصد الفيديو بإشراف اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، حيث كلفوا بسرعة فحص الواقعة وضبط المتهم.

وبقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، وبمشاركة النقباء أحمد عصام، ومحمد صلاح، وعمرو طاحون، تم تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بقرية نقباس التابعة لدائرة مركز بنها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبإرشاده عُثر على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

