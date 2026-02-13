استعدادًا لرمضان.. افتتاح 10 مساجد بالمنيا في الجمعة الأخيرة من شعبان

المنيا-جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، افتتاح 10 مساجد بعدد من مراكز المحافظة، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم وإقامة الشعائر الدينية، ضمن اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المساجد، لتكون منارات لنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع.

وفي السياق، افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المسجد الكبير بقرية أبو شحاتة التابعة للمجلس القروي بأبو عزيز بمركز مطاي، وذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب قيادات مديرية الأوقاف وأهالي القرية.

كما أناب محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، لافتتاح مسجد أحمد بهجت بقرية بني عبيد التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله، وحرص المحافظة على دعم الدور الديني والمجتمعي للمساجد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بافتتاح 8 مساجد بعدد من مراكز المحافظة، شملت: مسجد الشريف بحي شمال مدينة سمالوط، ومسجدي التقوى والري بقرية منشأة الذهب القبلية التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، ومسجد فؤاد كريمي بكفر أبو العودين بقرية صندفا، ومسجد أسامة بن زيد بمركز بني مزار، ومسجدي علي بن أبي طالب والعوام بقرية دلجا، إلى جانب مسجد النور بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك بحضور قيادات مديرية الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.