بـ"الجينز".. نسرين أمين تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

ظهرت نسرين مرتدية إطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب الجمهور والمتابعين.

نسرين أمين تنتظر عرض مسلسل "البخت" في رمضان

تنتظر الفنانة نسرين أمين عرض مسلسل "البخت" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، سلاحه النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ. يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.

أعمال تنتظر عرضها نسرين أمين قريبا

تشارك الفنانة نسرين أمين بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

