القطار ينهي حياة صبي أثناء عبوره السكة الحديد بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، مصرعه اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار أمام مسجد مالك الملك بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد، في واقعة مأساوية خيمت بظلالها على أهالي القرية.

استقبل مستشفى قويسنا المركزي، جثمان "علي محمد جمعة"، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بعد تعرضه لإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، فيما جرى إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار خبر الوفاة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، بينما تتواصل الإجراءات لاستخراج تصريح الدفن.