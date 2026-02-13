إعلان

مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمجمع سكني بجامعة أمريكية

كتب : مصراوي

11:18 م 13/02/2026

الشرطة الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

لقى شابان حتفهما وأصيب ثالث بعد إطلاق نار في مهجع بحرم جامعة بولاية ساوث كارولاينا، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من حادث مماثل داخل حرم الجامعة.

وقالت السلطات إن هنري إل كريتنجتون 19 عامًا، لقي حتفه في مكان الحادث ليلة الخميس، في مجمع هوجين سويتس السكني، وتوفي تيريل توماس 18 عامًا في المستشفى.

ولم تعرف بعد حالة الرجل الثالث في المستشفى ولم يُكشف عن اسمه.

وتم إعادة فتح الحرم الجامعي بعد فترة إغلاق استمرت ثماني ساعات صباح اليوم الجمعة.

ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات، لكن السلطات قالت إن حالة التهديد انتهت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ساوث كارولاينا أمريكا حادث إطلاق نار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
علاقات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أجانب في أسوان
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أجانب في أسوان
زاهي حواس: "إزاي يبقى فيه وادي ملوك تاني وأنا ما أعرفش؟.. ده علم مش تخاريف"
أخبار مصر

زاهي حواس: "إزاي يبقى فيه وادي ملوك تاني وأنا ما أعرفش؟.. ده علم مش تخاريف"
"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
شئون عربية و دولية

"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
"لازم أبرأ نفسي قدام أهل بلدي".. أول رد من عمدة ميت عاصم على واقعة "بدلة
أخبار المحافظات

"لازم أبرأ نفسي قدام أهل بلدي".. أول رد من عمدة ميت عاصم على واقعة "بدلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان