مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمجمع سكني بجامعة أمريكية

(أ ب)

لقى شابان حتفهما وأصيب ثالث بعد إطلاق نار في مهجع بحرم جامعة بولاية ساوث كارولاينا، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من حادث مماثل داخل حرم الجامعة.

وقالت السلطات إن هنري إل كريتنجتون 19 عامًا، لقي حتفه في مكان الحادث ليلة الخميس، في مجمع هوجين سويتس السكني، وتوفي تيريل توماس 18 عامًا في المستشفى.

ولم تعرف بعد حالة الرجل الثالث في المستشفى ولم يُكشف عن اسمه.

وتم إعادة فتح الحرم الجامعي بعد فترة إغلاق استمرت ثماني ساعات صباح اليوم الجمعة.

ولم يتم الإعلان عن أي اعتقالات، لكن السلطات قالت إن حالة التهديد انتهت.