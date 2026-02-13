إعلان

مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية كولورادو الأمريكية

كتب : مصراوي

11:08 م 13/02/2026

مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية كولورادو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قالت السلطات الأمريكية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة اليوم الجمعة، لدى اصطدامها بتضاريس جبلية قرب منتجع ستيمبوت سبرينجز للتزلج في كولورادو.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية، إن طائرة من طراز "إيبك إي 1000" وهي طائرة توربينية ذات ستة مقاعد، تحطمت حوالي الساعة 1220 صباحًا بالتوقيت المحلي ، وعلى متنها أربعة أشخاص.

ومن جهته قال ميشيل لوك، بمكتب الطب الشرعي في مقاطعة روت، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل، أن الطائرة تحطمت بعد اصطدامها بتضاريس جبلية في ظروف غير معروفة، وفقًا للمعلومات الأولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة ولاية كولورادو الأمريكية تحطم طائرة صغيرة بولاية كولورادو تحطم طائرة لاصطدامها بتضاريس جبلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن "واقعة الأتوبيس" وشاب بنها: "كونوا سندا للضحايا
أخبار مصر

نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن "واقعة الأتوبيس" وشاب بنها: "كونوا سندا للضحايا
"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
شئون عربية و دولية

"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران

النقل تصدر بيانا بشأن واقعة نزع أحد الأشخاص لكشافات الإنارة بالطريق الدائري
أخبار مصر

النقل تصدر بيانا بشأن واقعة نزع أحد الأشخاص لكشافات الإنارة بالطريق الدائري
"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
رياضة محلية

"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان