مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية كولورادو الأمريكية

(أ ب)

قالت السلطات الأمريكية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة اليوم الجمعة، لدى اصطدامها بتضاريس جبلية قرب منتجع ستيمبوت سبرينجز للتزلج في كولورادو.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية، إن طائرة من طراز "إيبك إي 1000" وهي طائرة توربينية ذات ستة مقاعد، تحطمت حوالي الساعة 1220 صباحًا بالتوقيت المحلي ، وعلى متنها أربعة أشخاص.

ومن جهته قال ميشيل لوك، بمكتب الطب الشرعي في مقاطعة روت، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل، أن الطائرة تحطمت بعد اصطدامها بتضاريس جبلية في ظروف غير معروفة، وفقًا للمعلومات الأولية.