زاهي حواس: "إزاي يبقى فيه وادي ملوك تاني وأنا ما أعرفش؟.. ده علم مش تخاريف"

كتب : حسن مرسي

08:31 م 13/02/2026

الدكتور زاهي حواس

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن دفاعه عن الحضارة المصرية ينطلق من مسؤولية وطنية وعلمية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع النقد البناء، لكنه يستغرب الهجمات غير المستندة إلى معرفة حقيقية.

وأوضح حواس، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن بعض الانتقادات التي يتعرض لها تثير حزنه، خاصة عندما تأتي من أشخاص لا يفهمون طبيعة عمله وجهوده المضنية في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية.

ونفى حواس ما يتردد عن وجود "وادي ملوك ثانٍ" غير مكتشف، قائلاً: "إزاي يبقى فيه وادي ملوك تاني وأنا ما أعرفش؟.. ده علم مش تخاريف".

وتابع مستنكرًا الادعاءات المتكررة التي تظهر كل فترة، حيث يأتي إليه أشخاص يدّعون وجود ذهب وكنوز في أماكن مختلفة، مؤكدًا أن كل هذه الأقوال "تخاريف غير صحيحة" ولا تستند إلى أي دليل علمي.

وأشار عالم الآثار إلى أن المجال الأثري يعتمد على منهجية صارمة، قوامها إما نصوص مكتوبة موثقة، أو قطع أثرية تم اكتشافها ودراستها علميًا.

وأكد أن الحديث عن علاقة الكائنات الفضائية بالحضارة المصرية القديمة، وخاصة بناء الأهرامات، هو "غير صحيح على الإطلاق" ولا يمت للعلم بصلة، مشددًا على أن المصريين القدماء بنوا هذه المعجزات بعقولهم وسواعدهم.

الدكتور زاهي حواس الحضارة المصرية القديمة زاهي حواس ببرنامج كلام الناس الإعلامية ياسمين عز وجود وادي ملوك ثانيٍ وجود وادي ملوك ثانيٍ تخاريف

