ضبط قائد دراجة نارية حاول خطف هاتف طفلة ببني سويف

كتب : صابر المحلاوي

07:08 م 13/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من محاولة خطف هاتف ابنته البالغة 14 عامًا أمام منزلهما بمحافظة بنى سويف.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، ومقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، والمتواجد حاليًا خارج البلاد، وبسؤال زوجته ربة المنزل أكدت وقوع الحادث بتاريخ 6 الجاري حين حاول شخص مجهول يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية سرقة الهاتف من يد الطفلة إلا أنه لم يتمكن ولاذ بالفرار، فقامت بتصوير المقطع وإرساله لزوجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو عنصر جنائي ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

