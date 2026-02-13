كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط طالب استخدم كلبًا لمهاجمة آخر خلال مشاجرة بالقطامية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا عن نشوب مشاجرة بين طالبين بدائرة قسم شرطة القطامية، أسفرت عن إصابة أحدهم بعقر كلب سطحى في الذراع والقدم.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت حين قام المجني عليه بمعاتبة الآخر بسبب معاكسته لشقيقته، ما أدى إلى تشابك الطرفين بالأيدي، واستخدام المتهم كلبه الخاص "غير مرخص" للتعدي على المجني عليه، ما تسبب في إصابته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة لضمان سلامة المواطنين.