4 حالات تسمم في بشتيل بسبب "لانشون"

كتب- محمد شعبان:

سجلت منطقة بشتيل بالجيزة 4 حالات مصابة بأعراض تسمم غذائي حاد، إثر تناولهم وجبة تضمنت "لانشون" فاسد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بظهور أعراض إعياء شديدة على عدد من الأشخاص القاطنين في شارع الجمعية الزراعية بشتيل.

تبين أن المصابين يعانون من مغص حاد، قيء، وارتفاع في درجات الحرارة نتيجة "ادعاء تسمم غذائي" بعد تناولهم مادة غذائية (لانشون).

المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، وخضعوا لعمليات غسيل معوي ومنحهم المحاليل الطبية اللازمة للسيطرة على آثار التسمم.