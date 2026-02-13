إعلان

بالصور.. افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان بتكلفة 13 مليون جنيه

كتب : إيهاب عمران

04:00 م 13/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجمعة بالمسجد العتيق
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مسجد جديد بأسوان
  • عرض 7 صورة
    صلاة الجمعة بأسوان
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مسجد السماعنية بادفو
  • عرض 7 صورة
    المسجد العتيق بادفو
  • عرض 7 صورة
    إفتتاح مسجد بأسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان افتتاح 5 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، بالتعاون مع الجهود الذاتية وتحت الإشراف الكامل للوزارة.

وافتتح اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان مسجد "الإمام علي" بقرية المنصورية الوسطى بمركز دراو، بحضور سيد سعدي رئيس المدينة، حيث بلغت تكلفة أعمال الإحلال والتجديد نحو 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وفي السياق ذاته، افتتح رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولو وزارة الأوقاف، 4 مساجد أخرى شملت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة شاملة وتطوير، بإجمالي تكلفة وصلت إلى نحو 11 مليون جنيه.

وتضمنت الافتتاحات مسجد "العتيق" بقرية الشبيكة بسلوا بمركز كوم أمبو، ومسجد "السماعية" بقرية البصيلية قبلي بإدفو، والذي افتتحه الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود عبد الرحيم مدير الدعوة.

كما تم افتتاح مسجد "العتيق" بقرية الغنيمية بإدفو قبلي، بحضور الدكتور محمود مصطفى مدير شؤون الإدارات بالأوقاف ومسؤولي الوحدة المحلية، بالإضافة إلى مسجد "الأنوار المحمدية" بقرية الطوناب بالرديسية بإدفو.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة موسعة تشهدها المحافظة، حيث يجري استكمال افتتاح عدد من المساجد الجديدة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ يناير 2025 وحتى الآن إلى 74 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
نصائح طبية

مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج
أخبار مصر

المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج
فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"
مسرح و تليفزيون

فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"
قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)