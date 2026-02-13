بالصور.. افتتاح 5 مساجد جديدة بأسوان بتكلفة 13 مليون جنيه

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان افتتاح 5 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، بالتعاون مع الجهود الذاتية وتحت الإشراف الكامل للوزارة.

وافتتح اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان مسجد "الإمام علي" بقرية المنصورية الوسطى بمركز دراو، بحضور سيد سعدي رئيس المدينة، حيث بلغت تكلفة أعمال الإحلال والتجديد نحو 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وفي السياق ذاته، افتتح رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولو وزارة الأوقاف، 4 مساجد أخرى شملت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة شاملة وتطوير، بإجمالي تكلفة وصلت إلى نحو 11 مليون جنيه.

وتضمنت الافتتاحات مسجد "العتيق" بقرية الشبيكة بسلوا بمركز كوم أمبو، ومسجد "السماعية" بقرية البصيلية قبلي بإدفو، والذي افتتحه الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود عبد الرحيم مدير الدعوة.

كما تم افتتاح مسجد "العتيق" بقرية الغنيمية بإدفو قبلي، بحضور الدكتور محمود مصطفى مدير شؤون الإدارات بالأوقاف ومسؤولي الوحدة المحلية، بالإضافة إلى مسجد "الأنوار المحمدية" بقرية الطوناب بالرديسية بإدفو.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة موسعة تشهدها المحافظة، حيث يجري استكمال افتتاح عدد من المساجد الجديدة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ يناير 2025 وحتى الآن إلى 74 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.