سخرية وضرب وإهانة.. لحظات مرعبة عاشها "إسلام" أمام أهالي القرية ببنها

أكد عدد من شهود العيان بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أن الشاب إسلام تعرض للإذلال والضرب أمام المارة، بعد أن أجبره المتهمون على ارتداء بدلة رقص والوقوف على كرسي وسط سخرية واضحة منهم.

وأضاف الشهود أن المتهمين عمدوا إلى صفعه وضربه على وجهه أمام الأهالي، في محاولة لإهانته علنًا، ما أثار صدمة واستنكار كل من شاهد الواقعة.

وأشار الشهود إلى أن بعض السكان حاولوا التدخل لإيقاف الاعتداء، إلا أنهم لم يستطيعوا مواجهة المتهمين، إذ كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء، مما حال دون حماية الشاب أو منعه من التعرض للإهانة والضرب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه إسلام وهو يُجبر على ارتداء بدلة رقص والوقوف على كرسي، قبل أن يتعرض للضرب والسخرية أمام أهالي القرية.

وعقب رصد الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط 9 متهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة مبررين فعلتهم بوجود علاقة عاطفية بين الشاب وابنة أحدهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

اقرأ أيضًا:

أجبروه على أفعال مهينة.. أسرة "إسلام" تكشف تفاصيل الاعتداء عليه ببنها (فيديو وصور)

"لبسوه بدلة رقص".. ضبط المتهمين بإهانة وإذلال شاب في بنها بالقليوبية

"لبسوه ملابس نسائية".. اعترافات صادمة للمتهمين بالتعدي على شاب ببنها

أجبروه على ارتداء بدلة رقص.. كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟