تفاصيل فيديو لطفلة تستجدي المارة وتدّعي تعاطي والديها المخدرات بالجيزة

كتب : مصراوي

06:16 م 13/02/2026

طفلة تستجدي المارة وتدّعي تعاطي والديها المخدرات

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بــ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور طفلة تستجدي المارة وتدّعي تعاطي والديها للمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الطفلة الظاهرة في المقطع ووالديها، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة البدرشين. وكشفت التحريات أن الطفلة اختلقت ادعاء تعاطي والديها للمخدرات بهدف استعطاف القائمة على التصوير واستجدائها للحصول على مبالغ مالية.

وبمواجهة والديها أيدا ما جاء بأقوالها، فيما أقرت والدتها باصطحاب نجلتها لاستجداء المارة بالمنطقة لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

شرطة البدرشين طفلة متسولة تعاطي المخدرات

