كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، مع الترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين باستقطاب ضحاياهم وإيهامهم بتحقيق أرباح مالية مرتفعة مقابل تسليمهم مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين بدائرة محافظة أسيوط، وبحوزتهما 6 شرائح هواتف محمولة تُستخدم في نشاطهما الإجرامي، و4 بطاقات دفع إلكتروني، و4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطهما في الوقائع.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.