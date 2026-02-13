إعلان

ضبط متهم بالاتجار في "الخمور" المغشوشة بالدقهلية

صابر المحلاوي

06:21 م 13/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بــ وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بالاتجار في مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر دون ترخيص داخل نطاق مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت تورط المتهم في بيع وترويج مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر، بالمخالفة للقانون، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة والمجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

