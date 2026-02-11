تنفيذي جنوب سيناء يناقش مقترح إنشاء ممشى سياحي جديد بشرم الشيخ

ماتوا في غياب الأم.. حزن من الغربية إلى الجيزة على "ليلى وزين ويونس"

جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

وجرى التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، شملت ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، وملف التصالح، وملف المتغيرات المكانية، إلى جانب مناقشة المتحصلات والإيرادات والموازنة، وتراخيص المحال العامة، وأداء المراكز التكنولوجية، وسبل تطويرها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المجلس المواقع المقترحة لإقامة مشروعات خدمية بالمدن، بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي ودعم البنية الخدمية، إضافة إلى استعراض موقف بعض المنشآت التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، ومنها المركز التأهيلي الاجتماعي بمدينة طور سيناء، وحديقة الأسرة والطفل بمدينة شرم الشيخ، في ضوء حق الانتفاع، وسبل تعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات التخطيطية والتنموية، إلى جانب عرض من مديرية الصحة والسكان بشأن الموافقة على زيادة مقابل حرق ونقل النفايات الطبية الخطرة، بما يحقق الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

وفي سياق تطوير الهوية البصرية والسياحية، ناقش المجلس مقترح إنشاء ممشى سياحي بطريق السلام وحتى نهاية طريق التاور بمدينة شرم الشيخ، يتضمن تقديم خدمات سياحية وتجارية، مع التأكيد على التعامل تخطيطيًا مع كافة المساحات الواقعة في حرم الطريق وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، وبما يحافظ على الطابع الحضاري والبيئي للمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة الملفات، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وسرعة اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يلبي تطلعات المواطنين