أصيبت ممرضة بمستشفى نجع حمادي العام في محافظة قنا، بكسر في الذراع وكدمات متفرقة، إثر تعرضها لاعتداء جسدي من قِبل أسرة طفل مريض أثناء تأدية عملها.

بدأت الواقعة حينما كان الطاقم الطبي بمستشفى نجع حمادي العام يمارس عمله المعتاد، ليتفاجأ الجميع بنشوب مشادة بين أسرة طفل مريض وإحدى الممرضات، تطور الأمر سريعاً من مشادات لفظية إلى اعتداء جسدي عنيف من قبل أهل الطفل، مما أسفر عن إصابة الممرضة بـ كسر في الذراع وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

أثارت الواقعة حالة من الاستياء بين الأوساط الطبية في قنا، وسط مطالبات بضرورة تفعيل قوانين رادعة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل المنشآت الصحية، لضمان بيئة عمل آمنة لمن يقدمون الخدمة للمواطنين.

بدورها، تلقت مديرية أمن قنا إخطاراً بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى للسيطرة على الموقف.

كلفت الجهات المختصة وحدة المباحث بجمع التحريات وتفريغ الكاميرات لكشف الملابسات الدقيقة للحادث.

أوضح الدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، موقف المديرية من الواقعة، المتمثل في تحرير محضر باسم المستشفى (بلاغ مؤسسي) ضد المتهمين بتهمة "التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله".

شدد الصادق في بيان صادر عن مديرية الصحة، على أن لأي مواطن الحق في تقديم شكوى رسمية إذا شعر بوجود تقصير، لكن "ليس له الحق تماماً في التعدي على الموظف".

أكد أن التحقيقات جارية، وفي حال ثبوت أي خطأ من جانب الممرضة سيتم مجازاتها قانونياً، لكن دون المساس بحقها في الحماية من الاعتداء الجسدي.