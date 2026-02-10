المنوفية- أحمد الباهي:

أخلت النيابة العامة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، سبيل طبيب عظام بمستشفى الباجور التخصصي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية محل التحقيق، مع استمرار التحريات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء القرار على خلفية مشاجرة اندلعت مساء الأربعاء الماضي داخل المستشفى بسبب خلاف على أسبقية الكشف، قبل أن تتصاعد إلى اشتباك بالأيدي بين الطبيب وشاب صديق لمرافق إحدى الحالات، ما أثار جدلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو يوثق جزءًا من الواقعة.

اتهم الدكتور محمد مرسي الشابَ بالتعدي عليه، مؤكدًا في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن الاعتداء أسفر عن إصابات بالغة في وجهه وكسر متزحزح في 3 عظام بالأنف مع انحراف واعوجاج، ما استلزم التدخل الجراحي، إلا أن العملية تأجلت لحين تحسن حالته الصحية.

وأشار إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة تدعم روايته، موضحًا أنه لم يبدأ بالضرب، بل حاول إبعاد الشاب بعد تعرضه للسب والإهانة واعتقاده بقرب الاعتداء عليه، فدافع عن نفسه، كما أعلن الطبيب تمسكه بحقه القانوني، واتخاذ إجراءات ضد مُسرب مقطع الفيديو المتداول.

في المقابل، خرجت أسرة الشاب المتهم عن صمتها، وقال والد الطالب أحمد، المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، لموقع مصراوي، إن الفيديو أظهر بوضوح أن الطبيب هو من بدأ بالاعتداء، مُضيفًا أن نجله أصيب بخدوش وجروح في الوجه لا تزال آثارها قائمة، إلى جانب آلام شديدة في القدم بعد تعرضه للركل، لافتًا إلى أن ابنه سبق أن أجرى جراحات ويضع شرائح ومسامير في ساقه بسبب إصابة قديمة، ما ضاعف من معاناته.

وأوضح الأب أن الأسرة حاولت إنهاء الأزمة وديًا، وتوجهت إلى المستشفى أكثر من مرة لعرض الصلح، إلا أن الطبيب – بحسب قوله– رفض مقابلتهم وتمسك بعدم التصالح، مشددًا على مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على حق نجله بعد تأكدهم، وفق روايتهم، من تعرضه للاعتداء أولًا.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع لأقوال الأطراف وفحص الأدلة، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات النهائية بشأن الواقعة.

اقرأ أيضًا...

متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور

"أنت شغال عندنا".. طبيب المنوفية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه: أهانوني وكسروا أنفي