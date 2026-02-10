لقي شخصين مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب حمولة "زلط" من سيارة نقل ثقيل "تريلا" فوق سيارة ملاكي كان يستقلاها بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة محرم بك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من مركز كارفور التجاري بطريق – القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل وحمولتها بالكامل من "الزلط" بالطريق المشار إليه.

وكشفت المعاينة تصادف مرور سيارة ملاكي يستقلها شخصين اثنين ما أدى لسقوط حمولة السيارة النقل فوقهما، ما أسفر عن مصرعهما في الحال وتحطم السيارة بالكامل وارتباك حركة المرور.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.