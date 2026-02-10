حشيش ملفوف بـ"فويل".. السجن 5 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات برأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة عاطلين بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما، وتغريم كل متهم 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو الماضي، عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسيناء الجنوبية والسويس – فرع أبو رديس، تفيد قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من مدينة رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، صدر إذن من جهات التحقيق بمدينة رأس سدر بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة.

كمين وضبط الكمية

وأسفرت حملة أمنية عن إعداد كمين محكم، تم خلاله ضبط المتهم الأول، وبحوزته حقيبة تحتوي على 8 لفافات كبيرة من ورق الألومنيوم «فويل»، بداخل كل منها كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، وهاتف محمول.

وبفحص المضبوطات، تبين أن وزن الكمية المضبوطة بلغ 4 كيلوجرامات و665 جرامًا من مخدر الحشيش.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهم الأول، أقر بحصوله على المواد المخدرة من المتهم الثاني، من أبناء مركز قوص بمحافظة المنيا، والمقيم بمنطقة وادي قيران بدائرة أبو رديس، موضحًا أنهما شريكان في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث يتولى المتهم الثاني إمداده بالمخدرات، بينما يقوم هو بنقلها وترويجها على العملاء.

كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات عمليات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وبالتنسيق بين مباحث رأس سدر ومباحث أبو رديس، جرى ضبط المتهم الثاني، والذي أقر بدوره بإمداد المتهم الأول بالمواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا اشتراكهما في النشاط الإجرامي.

التحقيقات والحكم

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1215 لسنة 2025 جنح رأس سدر، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، قرر شادي حسونة، وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1386 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن 5 سنوات والغرامة.