محافظ الشرقية يحيل 11 موظفًا للتحقيق بعد حملات متابعة ميدانية في ههيا وفاقوس

كتب : ياسمين عزت

01:14 م 10/02/2026

محافظ الشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعليماته بإحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد المحافظ على أن الانضباط والالتزام يمثلان معيارًا أساسيًا لتقييم مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية، وتنفيذ المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات، بهدف ضبط منظومة العمل، ورصد أوجه القصور أو الإهمال، ومحاسبة المقصرين بكل حزم.

ومن جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي ههيا وفاقوس لمتابعة انتظام العاملين والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، وأسفرت نتائج المرور عن رصد غياب 3 عاملين بالوحدة الصحية بقرية العدوة التابعة للإدارة الصحية بههيا، وتم إثبات الغياب بسجلات الحضور، كما تم رصد غياب 2 من العاملين بالوحدة البيطرية بالصالحية القديمة التابعة للإدارة البيطرية بفاقوس، مع التحقيق مع مسؤولي سجلات الحضور والانصراف لعدم تسجيل الموقف الوظيفي في المواعيد المحددة.

كما جرى رصد غياب 2 من العاملين بالوحدة الصحية بالصالحية القديمة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، إضافة إلى غياب 2 آخرين، وتم إثبات ترك العمل والغياب، ورصد عدم تواجد عدد من العاملين بمدرسة الحرية 2 الابتدائية بالصالحية القديمة التابعة للإدارة التعليمية بفاقوس.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة.

محافظ الشرقية حملات المهندس حازم الأشموني

