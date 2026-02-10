إعلان

2200 سائح يحلقون في سماء الأقصر على متن 90 بالوناً

كتب : محمد محروس

12:58 م 10/02/2026
    عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر
الأقصر - محمد محروس:

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم، تحليق 90 رحلة بالون طائر أقلت على متنها نحو 2200 سائح من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات السياحة الترفيهية التي تشتهر بها المدينة عالميًا.

وانطلقت رحلات البالون مع الساعات الأولى من الفجر من البر الغربي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سلامة السياح، حيث استمتع الزائرون بمشاهدة المعالم الأثرية الفريدة من ارتفاعات مختلفة، في تجربة تعد من أبرز الأنشطة السياحية بالأقصر.

وأكدت مصادر بقطاع السياحة أن الإقبال الكبير على رحلات البالون يعكس حالة الانتعاش السياحي التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، خاصة مع توافد أفواج سياحية من أوروبا وآسيا وأمريكا.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم عوامل الجذب السياحي في الأقصر، لما توفره من فرصة نادرة لمشاهدة معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والطبيعة الخلابة للمدينة من الجو.

عودة رحلات البالون الطائر محافظة الأقصر رحلات السياحة الترفيهية

