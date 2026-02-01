"مجلس نقابات موحد" ومقر للهيبة.. خارطة "محامي الوادي الجديد"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كشف محمد عمر، الفائز بمنصب نقيب المحامين بالوادي الجديد، عن ملامح أجندة العمل النقابي للمرحلة المقبلة، مؤكدًا سعي المجلس الجديد لترسيخ وحدة النقابة وتقديم خدمات نوعية تليق بتاريخ المحاماة.

وأكد "عمر" في أول تصريحات له عقب فوزه، أن النقابة التي شهدت دورتها الانتخابية الثالثة في يناير الماضي ستعمل وفق برنامج يستهدف في المقام الأول إنشاء مقر جديد للنقابة.

وشدد النقيب على أن المقر الجديد يجب أن يكون "رمزًا لرموز العدالة" ومكانًا ظاهرًا لتقديم الاستشارات والخدمات للمواطنين والمحامين على حد سواء، معللًا ذلك بأن "العين تعشق قبل الأذن"، وأن وجود مقر لائق يعزز هيبة المحاماة في أذهان المجتمع.

مجلس نقابات موحد

وأعلن نقيب محامي الوادي الجديد عن اعتزام المجلس إطلاق مبادرة "مجلس النقابات الموحد" عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع كافة النقابات المهنية بالمحافظة، مثل المهندسين والصيادلة وغيرهما.

وأوضح أن الهدف هو تبادل الخدمات والمميزات، بحيث يحصل المحامي على خدمات النقابات الأخرى بأسعار مخفضة، والعكس صحيح لأعضاء النقابات الزميلة، مما يوفر مظلة خدمات تكاملية للجميع.

انحياز للمواطن

واستعرض "عمر" الدور المحوري للنقابة في القضايا الوطنية والتشريعية، مبرزًا نجاحها في تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم بدء التحقيقات دون وجود محامٍ، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للمجتمع وليس مجرد حق للمحامي.

كما أشار إلى تصدي النقابة لقرار زيادة الرسوم القضائية في محاكم الاستئناف دفاعًا عن المواطن البسيط، خاصة في قضايا النفقة التي كانت الرسوم تلتهم مبالغ الإعالة الشهرية فيها.

واستدعى النقيب تاريخ محامي الوادي الجديد إبان ثورة 25 يناير، حين تولوا حراسة مجمع المحاكم وحماية أموال "النيابة الحسبية" الخاصة باليتامى والقصر وملفات المواطنين من الضياع وسط الفراغ الأمني، فضلًا عن دورهم في مكافحة "الابتزاز الإلكتروني" والمخدرات عبر التوعية، مشددًا على أن المحامين هم "حائط الصد الأول" للمواطنين، وأنه سيعمل على تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عنهم.

أوجاع شباب المحامين

ودق "عمر" ناقوس الخطر بشأن أوضاع شباب المحامين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية واجتماعية قاسية، حيث يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميًا دون دخل ثابت أو دعم حكومي، مع تحملهم تكاليف المظهر والمراجع والالتزامات الاجتماعية، ما يدفع البعض لترك المهنة.

وأكد أن ملف دعم الشباب سيكون على رأس أولويات المجلس الجديد. يذكر أن محمد عمر حسونة قد فاز بمنصب النقيب في انتخابات الدورة الثالثة التي جرت في 20 يناير 2026.