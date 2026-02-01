استخدم الكرسي.. تفاصيل مأساوية لمقتل ربة منزل على يد زوجها في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لم تكن تدري "أ. ع" أن جلسة عادية في منزل الزوجية بمركز جهينة، ستتحول إلى مشهد الختام في حياتها، وأن الكرسي الذي كان قطعة أثاث في بيتها، سيصبح السلاح الذي يسطر نهايتها الأليمة، في لحظة غضب عارمة، غابت فيها المودة والرحمة، تحولت الخلافات الأسرية العادية إلى جريمة هزت أركان محافظة سوهاج.

- لحظة غضب

بدأ الأمر بمشادة كلامية، روتين معتاد يتكرر في الكثير من البيوت، لكن هذه المرة كان لـ "شيطان الغضب" رأي آخر، وسط صراخ مكتوم وجدران شهدت سنوات من العشرة، فقد الزوج "ر. أ" (في العقد الرابع من عمره) سيطرته على أعصابه، لم يجد أمامه سوى "كرسي" خشبي، ليوجه به ضربة قاسية لزوجته الثلاثينية، سقطت على إثرها جثة هامدة، لتنتهي المشاجرة بصمت الموت.

- تحرك أمني سريع

سكون ليل جهينة لم يدم طويلاً، حيث تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة منزلية دامية. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى موقع الحادث، ليجدوا الزوجة قد فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها البالغة التي لم تمهلها وقتاً للنجاة.

- الإجراءات القانونية

نجحت الأجهزة الأمنية في فرض سيطرتها على الموقف وضبط الزوج المتهم قبل محاولته الفرار، وبمواجهته بالواقعة سادت حالة من الوجوم التي تلي لحظات الندم المتأخرة.

- النيابة تباشر التحقيقات

جرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة وسؤال الجيران وشهود العيان.