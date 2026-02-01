إعلان

ترامب يطالب باعتقال أوباما فورًا

كتب : مصراوي

08:05 م 01/02/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال الرئيس الأسبق باراك أوباما فورًا، متهمًا إياه بالوقوف وراء اتهامات «مفبركة» تتعلق بما عُرف بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ونقل موقع "American Conservative" عن ترامب قوله إن أوباما حاول تنفيذ "انقلاب سياسي" خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر توظيف ملف "روسيا" بهدف تقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد نشرت مئات الوثائق السرية المرتبطة بقضية "راشاغيت"، زاعمًا أنها تثبت أن أوباما أصدر أوامر مباشرة لعناصر في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بفبركة معلومات استخباراتية كاذبة ضده، في مسعى لإضعاف ثقة الأمريكيين بالديمقراطية وبنتائج انتخابات 2016. وختم ترامب منشوره بالقول: "اعتقلوا أوباما فورًا".

وأشار التقرير إلى أن ترامب كثّف خلال الأيام الأخيرة تحركاته الرامية إلى محاسبة خصومه السياسيين، لافتًا إلى أن اتهاماته ضد أوباما جاءت بعد مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وثائق تتعلق بانتخابات عام 2020، التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية أوباما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
أخبار و تقارير

بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة
رياضة محلية

"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة
شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"
اقتصاد

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"