هل يعود الذهب لمساره الصعودي بعد التصحيح الحاد؟.. خبير يوضح

أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء بعد موجة ارتفاع استمرت خمسة أيام متتالية، وصل خلالها سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 5550 دولارًا.

وقال فرج، خلال تصريحاته لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز": "التراجع الذي بدأ منذ أول أمس نتيجة سياسة جني الأرباح والضغوط البيعية الشديدة"، مؤكدًا أن الارتفاع القوي والسريع الذي شهده الذهب كان يستلزم حدوث تصحيح سعري، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف الخبير أن يوم الجمعة شهد هبوطًا حادًا، إذ انخفضت أوقية الذهب بنحو 500 دولار، وتراجعت أوقية الفضة بنحو 30 دولارًا، لافتًا إلى أن هذا يمثل بداية لجزء كبير من التصحيح السعري المتوقع.

وتابع أن شراء الذهب في أي وقت يعد مناسبًا طالما أنه استثمار طويل الأجل وليس بغرض البيع السريع، موضحًا أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة مع استمرار العوامل الداعمة للارتفاع.

وأشار فرج إلى أن العوامل الداعمة لارتفاع الذهب ما زالت قائمة، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية والأزمات العالمية ومشكلة إيران، مؤكدًا أن الاتجاه الأساسي للذهب لا يزال صاعدًا، وأن ما حدث هو تصحيح وقتي لن يستمر طويلًا.

وشدد الدكتور ناجي فرج، على أن أسعار الذهب متوقع أن تتجاوز مستوى 6000 دولار للأوقية بنهاية العام الحالي، فيما قد تصل الفضة إلى 120 دولارًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصحيحات السعرية ليست الأولى من نوعها، وإن كان الهبوط الأخير بقيمة 500 دولار يعد قويًا ومؤثرًا.