

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بعد موجة من الجدل أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه خلاف داخل أحد سرادقات العزاء، خرج القارئ الشيخ محمد أبو ليلة عن صمته، كاشفًا تفاصيل الواقعة التي أعيد تداولها مؤخرًا، مؤكدًا أنها تعود إلى ما يقرب من عامين، وأنها أُغلقت تمامًا منذ ذلك الحين.

وقال الشيخ محمد أبو ليلة، في تصريحات لـمصراوي، إن المقطع المتداول لا يعكس الواقع الحالي، موضحًا أن الواقعة حدثت منذ فترة طويلة، وتم على إثرها التراضي الكامل والتصالح بينه وبين مُقدّم العزاء، بل وتلقى اعتذارًا رسميًا عمّا بدر خلال الموقف، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات بين الطرفين منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن آخر لقاء جمعه بالطرف الآخر كان قبل نحو أسبوع واحد فقط، خلال أحد العزاءات، في أجواء طبيعية يسودها الاحترام المتبادل، ما ينفي تمامًا وجود أي توتر أو أزمة قائمة.

وأشار أبو ليلة إلى أن إعادة نشر الفيديو في هذا التوقيت جاءت بعد اجتزائه من سياقه الحقيقي، بهدف التشهير وإثارة الفتنة، قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أيقظ الفتنة وأساء دون وجه حق."

وأكد أن ما جرى لم يكن سوى سوء تفاهم عابر تم احتواؤه وديًا منذ زمن، إلا أن بعض المغرضين أعادوا نشر المقطع لإثارة البلبلة والإساءة إلى سمعته، دون مراعاة للحقيقة أو لما ترتب على الواقعة من صلح وإنهاء للخلاف.

وأوضح القارئ أنه يجري حاليًا اتخاذ خطوات قانونية لرصد الأشخاص الذين قاموا بتسريب المقطع المصور وإعادة نشره في هذا التوقيت، مشيرًا إلى العمل على معرفة أسباب النشر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السلم والاحترام هما الأساس في جميع المناسبات، خاصة العزاءات، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء مقاطع مجتزأة تُعاد إثارتها دون مراعاة للحقائق.