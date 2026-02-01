"نهشت جسمه".. جراحة عاجلة لطفل هاجمته كلاب ضالة برأس سدر

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، جراحة عاجلة للطفل محمد عمرو، الذي تعرض لهجوم من كلاب ضالة أمام منزله بمساكن الشركة العامة للبترول، بالقرب من منطقة السوق التجاري بمدينة رأس سدر، حيث نهشت الكلاب جسده، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في أنحاء متفرقة من جسمه.

وأكد مصدر طبي أنه تم تركيب دعامة تغذية للطفل في الرقبة، على أن تُجرى له خلال الفترة المقبلة عمليات ترقيع في المناطق التي تعرضت لنهش الكلاب.

وقال محسن كمال، عم الطفل، إن الطفل كان يقف عند مدخل منزله، وفجأة هاجمته نحو 10 كلاب ضالة، وقامت بسحبه إلى الشارع، بينما حاول والداه والجيران إنقاذه دون جدوى في البداية، قبل أن يتمكنوا في النهاية من تخليصه من بين أنياب الكلاب، ونقله سريعًا إلى مستشفى رأس سدر المركزي لإجراء الإسعافات الأولية، ثم جرى تحويله إلى مستشفى مجمع الفيروز الطبي بالطور.

وأوضح عم الطفل أن الصغير أصيب بعدة جروح، من بينها 3 إصابات في الرأس، وإصابتان في البطن، وإصابة في الركبة، وعضة في الساق اليمنى، مطالبًا المسؤولين بضرورة التدخل العاجل ووضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكانت الكلاب الضالة قد هاجمت الطفل محمد عمرو، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بمدينة رأس سدر، ونهشت جسده الصغير محدثة به إصابات خطيرة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن الطفل كان يلعب أمام منزله وبجواره والده، قبل أن يفاجأوا بكلب مسعور ينقض عليه ويعض رأسه وجسده، وتمكن الأب بعد محاولات شاقة من إنقاذ نجله من بين أنياب الكلب، بعد أن تسبب له في جروح عميقة بالرأس والجسد.